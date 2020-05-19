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Стали известны заболевшие коронавирусом в «Динамо»

01:30
Силвестр Игбун. Фото "СЭ"
Силвестр Игбун. Фото "СЭ"
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Трое футболистов «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус. Это вратарь Дэвид Сангаре, защитник Роман Евгеньев и форвард Сильвестр Игбун, сообщает «РБ».

Евгеньев провел 12 матчей в РПЛ, в которых отметился тремя желтыми карточками. У Игубан 4 гола и 5 желтых карточек в 20 матчах за «Уфу» и «Динамо».

В эти дни клубы РПЛ тестируют футболистов на коронавирусную инфекцию. На данный момент подтверждено два случая заражения — у нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана и защитника «Рубина» Константина Плиева.

Ранее исполком РФС утвердил дату возобновления сезона в премьер-лиге — 21 июня.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/troe-zabolevshih-igrokov-v-dinamo-sangrare-evgen-ev-i-igbun/

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