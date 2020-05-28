РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Стал известен характер травмы Рами

11:40
Адиль Рами. Фото AFP
Адиль Рами. Фото AFP
Теги:

Как стало известно «СЭ», 34-летнему защитнику Адилю Рами, с которым 26 мая аннулировал контракт «Сочи», поставлен диагноз «обширная и глубокая травма (IV степень) хряща в бедренной трохлее и меньше в наружной грани надколенника».

К такому выводу пришел один из лучших мировых специалистов в области лечения повреждений коленей доктор Нороньи, который, в частности, участвовал в восстановлении Криштиану Роналду и Радамеля Фалькао.

По мнению специалиста, выступления на профессиональном уровне в такой ситуации невозможны.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир