Стадион «Спартака» переименуют в 2021 году

Домашний стадион «Спартака», «Открытие Арена» будет переименован в 2021 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По информации собеседника агентства, по инициативе спонсора стадион переименуют в «Открытие банк Арена». Отмечается, что все необходимые для этого документы уже оформлены, а работы по замене установки на крыше обойдутся в сумму около 10 миллионов рублей.

Пресс-служба банка «Открытие» подтвердила «Интерфаксу» инициативу о переименовании стадиона.

Стадион «Открытие Арена» построен летом 2014 года. В феврале 2013 года стало известно, что арена получит название в соответствии с названием спонсора, банка «Открытие». «Спартак» заключил с банком соглашение на 5 лет, в 2018 году оно было продлено до 2023 года.