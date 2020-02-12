Стадион «Динамо» претендует на звание лучшего в 2019 году

Стадион «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» входит в число претендентов на звание лучшей арены в 2019 году. Он включен в список номинантов на сайте StadiumDB.com.

На это звание также претендуют стадион «Тоттенхэма» в Лондоне, Reale Arena в Сан-Себастьяне, «Пушкаш Арена» в Будапеште. Всего в списке 21 арен из 19 стран. Полный список номинантов можно посмотреть здесь.

«ВТБ Арена» — домашний стадион московского «Динамо». На футбольных матчах арена вмещает 26 121 зрителя. Она была открыта 26 мая 2019 года.