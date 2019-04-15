14:58 | Футбол — РПЛ

Средняя посещаемость "Ростов Арены" – 29 974 зрителей

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Сегодня, 15 апреля, исполнился год с момента, когда "Ростов" впервые сыграл на "Ростов Арене", информирует официальный Твиттер желто-синих.

– 15 апреля 2018 года "Ростов" уверенно обыграл "СКА-Хабаровск" (2:0), – написал клуб.

За это время на стадионе провели 17 матчей. Общая посещаемость составила 509 568 зрителей, а средняя – 29 974.

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