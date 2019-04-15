Средняя посещаемость "Ростов Арены" – 29 974 зрителей

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Год первому матчу желто-синих на "Ростов Арене"!



Сегодня исполнился ровно год с момента, когда наша команда впервые сыграла на "Ростов Арене", которая была построена к матчам ЧМ-2018.



15 апреля 2018 года "Ростов" уверенно обыграл "СКА-Хабаровск" (2:0). pic.twitter.com/xsSkLqHWaa