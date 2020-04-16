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«Спецназ в деле». Заболотный на боевом задании

15:35
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Форвард «Сочи» Антон Заболотный выложил новое фото в своем Instagram. Он и его сыновья держат игрушечные автоматы. У младшего сына в руках самодельный щит с надписью «СОБР».

— Спецназ в деле, — написал Заболотный.

Спецназ в деле ???

Публикация от ZE (@zabolotniy_anton)

В текущем сезоне Заболотный провел 16 матчей в чемпионате России, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач. Сезон в РПЛ приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

По данным Роспотребнадзора на утро 16 апреля, в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1 986 человека.

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