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«Спасибо, что привез...» — «Да забей, Федь»: Чалов и Васин пошутили в ролике ЦСКА

Федор Чалов и Виктор Васин. Фото Twitter
Федор Чалов и Виктор Васин. Фото Twitter
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Нападающий Федор Чалов и защитник Виктор Васин стали главными героями новогоднего ролика клубного телевидения ЦСКА. В сюжете Васин в качестве водителя подвез партнера по команде к стадиону.

«Спасибо, что привез... Ой, подвез, подвез, Вить», — специально оговорился Чалов.

«Да забей, Федь», — ответил Васин.

«Ладно, 1:1», — подвел итог подколок Чалов и обменялся с Васиным приветствием касанием кулаков.

Чалов забил 5 мячей в 19 турах РПЛ-2020/21, при этом три из них — в заключительном матче года, в гостях с «Ростовом» (3:1). Васина часто критикуют за результативные ошибки в обороне.

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