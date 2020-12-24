Нападающий Федор Чалов и защитник Виктор Васин стали главными героями новогоднего ролика клубного телевидения ЦСКА. В сюжете Васин в качестве водителя подвез партнера по команде к стадиону.

«Спасибо, что привез... Ой, подвез, подвез, Вить», — специально оговорился Чалов.

«Да забей, Федь», — ответил Васин.

«Ладно, 1:1», — подвел итог подколок Чалов и обменялся с Васиным приветствием касанием кулаков.

В первом выпуске многосерийного предновогоднего сериала #CSKATV «Ирония игры, или с легким годом!» — «Операция такси» ? pic.twitter.com/ACY8co2jeA — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 24, 2020

Чалов забил 5 мячей в 19 турах РПЛ-2020/21, при этом три из них — в заключительном матче года, в гостях с «Ростовом» (3:1). Васина часто критикуют за результативные ошибки в обороне.