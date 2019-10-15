Спартаковский дух vs Тедеско. Россия — Украина на Евро — что это будет. Лайв с Симоновым и Егоровым
15:00
Обозреватели «СЭ» Сергей Егоров и Дмитрий Симонов сегодня с 15.00 в режиме live на нашем YouTube-канале обсудят все самые острые темы в российском футболе.
Главные темы:
— «Спартак» назначил главного тренера
— Почему ветераны «Спартака» против этого назначения
— Мостовой и Юран выступили против
— Пресс-конференция Тедеско — что мы поняли
— Креатив «Динамо» — Кирилл Новиков будет тренировать сразу две команды
— Россия вышла на Евро, а Черчесов говорит о глобальной задаче — выиграть турнир
— Украина вышла на Евро, игрок сборной Яремчук троллит нашу команду
— Потенциальный матч Россия — Украина на Евро — как это будет
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