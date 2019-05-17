"Спартак" заинтересован в полузащитнике "Брюгге"

Как стало известно "СЭ", в сферу интересов красно-белых попал 26-летний атакующий хавбек "Брюгге" Ханс Ванекен.

В четверг, 16 мая, представители московского клуба побывали на выездном матче его команды в плей-офф чемпионата Бельгии со "Стандардом" (0:2), где полузащитник, чью трансферную стоимость портал transfermarkt.de оценивает в 10 миллионов евро, провел на поле все 90 минут.

Всего в сезоне-2018/19 футболист принял участие в 48 официальных встречах во всех турнирах (включая Лигу чемпионов и Лигу Европы), забив в них 17 мячей и отдав 18 голевых передач. Также в активе Ханекена есть 2 игры в составе сборной Бельгии.