«Спартак» выложил скриншот переписки с Месси
14:26
Пресс-служба «Спартака» отреагировала на новость о том, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси может вести переговоры с другими клубами.
Красно-белые опубликовали в своем Twitter скриншот переписки, в которой якобы предложили 33-летнему аргентинцу подписать контракт с московским клубом.
«Привет, Лео!», — говорится в сообщении «Спартака».
«Нет», — ответил Месси.
«Боль» — говорится в подписи к посту в Twitter красно-белых.
Pain. https://t.co/C0NZW0O4El pic.twitter.com/pNJmUbrXrT— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) January 2, 2021
Контракт Месси с «Барселоной» действует до конца июня 2021 года. С 1 января футболист может официально вести поиски новой команды и вести переговоры с другими клубами.
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