«Спартак» выложил скриншот переписки с Месси

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на новость о том, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси может вести переговоры с другими клубами.

Красно-белые опубликовали в своем Twitter скриншот переписки, в которой якобы предложили 33-летнему аргентинцу подписать контракт с московским клубом.

«Привет, Лео!», — говорится в сообщении «Спартака».

«Нет», — ответил Месси.

«Боль» — говорится в подписи к посту в Twitter красно-белых.

Контракт Месси с «Барселоной» действует до конца июня 2021 года. С 1 января футболист может официально вести поиски новой команды и вести переговоры с другими клубами.