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«Спартак» вспомнил, как 40 лет назад стал 10-кратным чемпионом СССР

16:47
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«Спартак» в своем официальном Twitter вспомнил, как 40 лет назад стал 10-кратным чемпионом СССР.

25 ноября 1979 года, «Спартак» в Ростове-на-Дону обыграл СКА со счетом 3:2, золотой гол в матче забил Александр Мирзоян.

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