«Спартак» вспомнил, как 40 лет назад стал 10-кратным чемпионом СССР

«Спартак» в своем официальном Twitter вспомнил, как 40 лет назад стал 10-кратным чемпионом СССР.

25 ноября 1979 года, «Спартак» в Ростове-на-Дону обыграл СКА со счетом 3:2, золотой гол в матче забил Александр Мирзоян.

? Ровно 40 лет назад, 25 ноября 1979 года, «Спартак» в Ростове-на-Дону обыграл СКА со счетом 3:2 и стал 10-кратным чемпионом СССР! Золотой гол забил Александр Мирзоян.#СпартакЧемпион pic.twitter.com/XX3LrYsEuN — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 25, 2019

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