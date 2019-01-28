20:24 | Футбол — РПЛ

"Спартак" сыграет три товарищеских матча на сборе в Турции

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"Спартак" сыграет три товарищеских матча на третьем подготовительном сборе, который пройдет в турецком Белеке со 2 по 12 февраля, сообщает официальный сайт красно-белых.

5 февраля "Спартак" встретится с "Марибором", а 9-го сыграет со "Слованом".

В заключительный день сбора у москвичей запланирован матч с еще одним представителем Словении – клубом "Мура".

 

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-01-28-v_turtsii_sygrayem_so_sloventsami_i_slovakami/

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