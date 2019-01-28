"Спартак" сыграет три товарищеских матча на сборе в Турции

"Спартак" сыграет три товарищеских матча на третьем подготовительном сборе, который пройдет в турецком Белеке со 2 по 12 февраля, сообщает официальный сайт красно-белых.

5 февраля "Спартак" встретится с "Марибором", а 9-го сыграет со "Слованом".

В заключительный день сбора у москвичей запланирован матч с еще одним представителем Словении – клубом "Мура".