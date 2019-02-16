"Спартак" сможет рассчитывать на Жиго в апреле, а на Ещенко - в мае

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал в интервью пресс-службе красно-белых о восстановлении защитников Самюэля Жиго и Андрея Ещенко. Оба пропустят еще больше месяца.

– Реабилитация Самюэля Жиго и Андрея Ещенко после операций на крестообразных связках идет по плану?

– Да, все соответствует срокам. Жиго сейчас в основном занимается с тренером по физподготовке, чтобы набирать форму. Ему важно придать тонус мышцам для выполнения специфических игровых упражнений. Ещенко перенес операцию значительно позже Жиго, но его восстановление идет очень хорошими темпами.

Если говорить о конкретных сроках, то Жиго мы ждем в общей группе в конце марта – начале апреля. А Андрея – в мае. С учетом темпов восстановления не исключаю, что увидим его на поле до конца нынешнего сезона.