Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов прокомментировал игру своей бывшей команды.

— Владимир Быстров на днях сказал мне: «Если Доменико Тедеско не разнообразит игру, «Спартак» вряд ли удержится в тройке». Согласны?

— Конечно. Игра команды не сбалансирована. Главное, очень слабое позиционное нападение, где все сводится к индивидуальным действиям отдельных футболистов. Либо к забросам на Соболева в надежде, что тот за счет габаритов продавит оборону. Но сейчас этот вариант отпал — парень травмирован.

— «Спартак» слишком предсказуем?

— В том-то и дело! «Спартак» опасен быстрыми контратаками. Но они не проходят, если соперник играет строго от обороны. Примерно как «Химки». Создают плотность в нижней трети поля, четко перестраиваются, закрывают все зоны, лишают пространства. И тебе уже некуда бежать, ты вязнешь в этой плотности, потому что в атаке нет поставленной игры.

— Удивляет, что Тедеско всегда использует трех центральных защитников?

— На мой взгляд, можно было бы выставлять и двух. У Жиго и Джикии для этого все качества есть. Просто для схемы 4-4-2 у «Спартака» нет квалифицированных крайних защитников.

— А как же Айртон?

— Он больше подходит для игры с тремя центральными, потому что в обороне не всегда надежен. То же самое относится к Мозесу. Даже при схеме 5-3-2 у «Спартака» регулярно возникают сложности. Сколько моментов создал полурезервный состав «Тамбова»! Более классная команда могла бы и наказать.

(Александр Кружков)