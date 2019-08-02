"Спартак" разгромно проиграл "Динамо" в молодежном первенстве

"Динамо" одержало разгромную победу над "Спартаком" (4:0) в матче 4-го тура молодежного первенства РПЛ. В составе гостей по разу отличились полузащитники Игорь Школик, Владимир Москвичев, Владислав Галкин, а также защитник Даниил Федоров.
Молодежные команды
4-й тур
"Спартак – мол." (Москва) – "Динамо – мол." (Москва) – 0:4 (0:1)
Голы: Школик, 38 (0:1). Москвичев, 68 (0:2). Федоров, 79 (0:3). Галкин, 90+2 (0:4).
Судья: Воробьев (Новосибирск).
2 августа. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".
ПобеДители⚪🔵💪💪💪#U19СпартакДинамо 0:4 pic.twitter.com/nO6Bsv02XP— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) August 2, 2019
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