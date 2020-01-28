«Спартак» провел первую тренировку на сборе в Катаре

«Спартак» провел первую тренировку на втором сборе в Катаре, информирует сайт клуба. Она состояла из разминки, беговой работы на поле и упражнений на растяжку в тренажерном зале. На завтра тренерский штаб во главе с Доменико Тедеско запланировал два занятия.

Как и год назад, команда работает на полях комплекса Aspire Zone. Здесь же состоится Кубок Париматч Премьер, а рамках которого «Спартак» сыграет с «Ростовом», «Локомотивом» и белградским «Партизаном».

Напомним, в январе 2019 года красно-белые стали победителями этого турнира.

