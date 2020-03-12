«Спартак» продлил контракт с Гапоновым до 2024 года
18:06
Защитник «Спартака» Илья Гапонов продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте красно-белых.
Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до лета 2024 года.
Также «Спартак» продлил контракт с полузащитником второй команды Степана Оганесяна до 2024 года.
За основную команду Гапонов провел 6 матчей. В текущем сезоне на его счету одна игра.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-03-12-spartak_prodlil_kontrakty_s_gaponovym_i_oganesyanom/