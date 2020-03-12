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«Спартак» продлил контракт с Гапоновым до 2024 года

18:06
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Защитник «Спартака» Илья Гапонов продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте красно-белых.

Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до лета 2024 года.

Также «Спартак» продлил контракт с полузащитником второй команды Степана Оганесяна до 2024 года.

За основную команду Гапонов провел 6 матчей. В текущем сезоне на его счету одна игра.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-03-12-spartak_prodlil_kontrakty_s_gaponovym_i_oganesyanom/

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