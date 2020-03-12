«Спартак» продлил контракт с Гапоновым до 2024 года

Защитник «Спартака» Илья Гапонов продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте красно-белых.

Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до лета 2024 года.

Также «Спартак» продлил контракт с полузащитником второй команды Степана Оганесяна до 2024 года.

За основную команду Гапонов провел 6 матчей. В текущем сезоне на его счету одна игра.