«Спартак» продлил контракт с 18-летним защитником на 4 года

Защитник «Спартака» Илья Голосов подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте красно-белых.

Соглашение с 18-летним футболистом рассчитано до лета 2024 года.

Голосов выступает за «Спартак» с лета 2019 года. Он поиграл за молодежную команду, дебютировал в марте за «Спартак-2», а сейчас работает с первой командой под руководством Доменико Тедеско.