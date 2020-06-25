«Спартак» продлил контракт с 18-летним защитником на 4 года
25 июня 2020, 16:12
Защитник «Спартака» Илья Голосов подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте красно-белых.
Соглашение с 18-летним футболистом рассчитано до лета 2024 года.
Голосов выступает за «Спартак» с лета 2019 года. Он поиграл за молодежную команду, дебютировал в марте за «Спартак-2», а сейчас работает с первой командой под руководством Доменико Тедеско.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-06-25-golosov_podpisal_novyy_dolgosrochnyy_kontrakt/
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