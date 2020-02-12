«Спартак» прилетел в Сочи на заключительный сбор
13:28
«Спартак» приземлился в аэропорту Сочи, где проведет третий и заключительный сбор, сообщает официальный Twitter.
Красно-белые будут работать до начала следующей недели. 16 февраля «Спартак» проведет товарищеский матч с ереванским «Араратом».
Москва ?? Сочи— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 12, 2020
Прилетели на заключительный зимний сбор!#КрасноБелыеСборы?? #Спартак #Силавединстве pic.twitter.com/4mrNwNz5Zw
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