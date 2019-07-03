"Спартак" представил форму на новый сезон

"Спартак" представил домашнюю и гостевую форму на новый сезон. При ее создании дизайнеры вдохновлялись экстерьером домашнего стадиона команды – "Открытие Арена".
Это подчеркнуто в геометрическом сером орнаменте, нанесенном на традиционную полосу в районе груди, а также вырезом горловины в форме трапеции. Домашний комплект дополняют белые шорты и красные гетры. Основной цвет гостевой формы традиционно белый.
Оба комплекта выполнены с применением специальной технологии, которая позволяет влаге быстрее испаряться. Кроме того, форма произведена из переработанного полиэстера, что обеспечивает меньшее негативное воздействие на окружающую среду.
🔴⚪️ Nike представляет форму ФК "Спартак" сезон 19/20: #силавединстве– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 3 июля 2019 г.
При ее создании дизайнеры Nike вдохновлялись экстерьером домашнего стадиона команды. Это подчеркнуто в геометрическом орнаменте, нанесенном на традиционную полосу на груди.https://t.co/7cNpxpdvzK#Спартак pic.twitter.com/pZL9OEl9Yz