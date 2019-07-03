12:53 | Футбол — РПЛ

"Спартак" представил форму на новый сезон

Форма "Спартака" на новый сезон. Фото ФК "Спартак", spartak.com
Форма "Спартака" на новый сезон. Фото ФК "Спартак", spartak.com
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"Спартак" представил домашнюю и гостевую форму на новый сезон. При ее создании дизайнеры вдохновлялись экстерьером домашнего стадиона команды – "Открытие Арена". 

Это подчеркнуто в геометрическом сером орнаменте, нанесенном на традиционную полосу в районе груди, а также вырезом горловины в форме трапеции. Домашний комплект дополняют белые шорты и красные гетры. Основной цвет гостевой формы традиционно белый.

Оба комплекта выполнены с применением специальной технологии, которая позволяет влаге быстрее испаряться.  Кроме того, форма произведена из переработанного полиэстера, что обеспечивает меньшее негативное воздействие на окружающую среду.

 

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