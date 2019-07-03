"Спартак" представил форму на новый сезон

"Спартак" представил домашнюю и гостевую форму на новый сезон. При ее создании дизайнеры вдохновлялись экстерьером домашнего стадиона команды – "Открытие Арена".

Это подчеркнуто в геометрическом сером орнаменте, нанесенном на традиционную полосу в районе груди, а также вырезом горловины в форме трапеции. Домашний комплект дополняют белые шорты и красные гетры. Основной цвет гостевой формы традиционно белый.

Оба комплекта выполнены с применением специальной технологии, которая позволяет влаге быстрее испаряться. Кроме того, форма произведена из переработанного полиэстера, что обеспечивает меньшее негативное воздействие на окружающую среду.