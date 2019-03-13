"Спартак" позвал Карреру, а тот отказался. Правильно?

Журналисты "СЭ" – об интриге с визитом бывшего тренера "Спартака" Массимо Карреры на 19-го тура чемпионата России против "Зенита".

Напомним, что красно-белые официально пригласили итальянского специалиста на игру через пресс-службу, опубликовав приглашение на сайте. Однако Каррера ответил отказом.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/17, а также выигрывали Суперкубок-2017.

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.

Напомним, что 22 октября было объявлено об отставке Карреры из "Спартака". На официальном сайте и соцсетях клуба эта новость была проиллюстрирована фотографией стадиона "Открытие Арена".

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