"Спартак" поздравил Ташаева с 25-летием

Официальный Инстаграм "Спартака" поздравил полузащитника Александра Ташаева с 25-летием.

"От всей души поздравляем Александра с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, благополучия и успешной игры за нашу команду!" – написано в сообщении пресс-службы красно-белых.

В прошедшем сезоне Ташаев провел 24 матча за москвичей и отдал две голевые передачи. Хавбек перешел в "Спартак" летом 2018-го из "Динамо".

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