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«Спартак» поздравил Сергея Кузнецова с днем рождения

12:02
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«Спартак» поздравил с днем рождения тренера команды Сергея Кузнецова. Сегодня ему исполнилось 37 лет.

— Сегодня исполняется 37 лет помощнику главного тренера футбольного клуба «Спартак» Сергею Кузнецову!, — говорится в сообщении клубного Twitter. — Желаем ему крепкого здоровья, удачи, и чтобы команда всегда радовала победами и красивой игрой! С днем рождения!

Сергей Кузнецов вошел в тренерский штаб Олега Кононова в 2018 году.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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