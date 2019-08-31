«Спартак» поздравил Сергея Кузнецова с днем рождения

«Спартак» поздравил с днем рождения тренера команды Сергея Кузнецова. Сегодня ему исполнилось 37 лет.

? Сегодня исполняется 37 лет помощнику главного тренера футбольного клуба «Спартак» Сергею Кузнецову!



Желаем ему крепкого здоровья, удачи, и чтобы команда всегда радовала победами и красивой игрой!



?? С днем рождения!#Кузнецов #Спартак #силавединстве pic.twitter.com/GrEObpBCK0 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 31, 2019

— Сегодня исполняется 37 лет помощнику главного тренера футбольного клуба «Спартак» Сергею Кузнецову!, — говорится в сообщении клубного Twitter. — Желаем ему крепкого здоровья, удачи, и чтобы команда всегда радовала победами и красивой игрой! С днем рождения!

Сергей Кузнецов вошел в тренерский штаб Олега Кононова в 2018 году.

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