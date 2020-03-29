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«Спартак» поздравил Понсе с 23-летием

12:07
Эсекиэль Понсе. Фото instagram.com
Эсекиэль Понсе. Фото instagram.com
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Официальный Twitter «Спартака» поздравил с 23-летием форварда Эсекиэля Понсе.

«Желаем Эсекелю крепкого здоровья, семейного счастья и результативной игры в составе красно-белых!» — написано в Twitter красно-белых.

В текущем сезоне Понсе провел 26 матчей за «Спартак», забил 9 голов. Аргентинец перешел в московскую команду летом 2019-го из «Ромы».

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