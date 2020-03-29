«Спартак» поздравил Понсе с 23-летием
12:07
Официальный Twitter «Спартака» поздравил с 23-летием форварда Эсекиэля Понсе.
«Желаем Эсекелю крепкого здоровья, семейного счастья и результативной игры в составе красно-белых!» — написано в Twitter красно-белых.
В текущем сезоне Понсе провел 26 матчей за «Спартак», забил 9 голов. Аргентинец перешел в московскую команду летом 2019-го из «Ромы».
? С Днем рождения, Эсекель! Сегодня нападающему «Спартака» исполняется 23 года— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) March 29, 2020
Желаем Эсекелю крепкого здоровья, семейного счастья и результативной игры в составе красно-белых! ?#Понсе #Спартак #Силавединстве pic.twitter.com/JDwno2Nl9K
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