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«Спартак» поздравил Максименко с днем рождения

11:59
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«Спартак» поздравил с днем рождения вратаря команды Александра Максименко. Сегодня ему исполнилось 22 года.

— Сегодня исполняется 22 года голкиперу «Спартака» Александру Максименко, — говорится в сообщении официального Twitter красно-белых. — Желаем Саше крепкого здоровья, благополучия и больших побед в составе «Спартака».

В текущем сезоне футболист провел 27 матчей за «Спартак», пропустил 30 мячей и семь раз отыграл «на ноль».

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