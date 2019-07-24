"Спартак" поздравил Макеева с 30-летием

"Спартак" поздравил защитника Евгения Макеева с днем рождения. Игроку "Арарата" исполнилось 30 лет.

– Сегодня исполнилось 30 лет экс-защитнику красно-белых Евгению Макееву! Поздравляем с юбилеем и желаем успехов в карьере! – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

С 2007 по 2017 год Макеев защищал цвета "Спартака", затем один год провел в "Ростове", а в прошедшем сезоне играл в Олимп-ФНЛ за "Сочи" и "Ротор". На его счету 3 матча за сборную России.