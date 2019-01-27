"Спартак" поздравил Глушакова с днем рождения

"Спартак" поздравил с днем рождения капитана команды Дениса Глушакова. Сегодня полузащитнику исполняется 32 года.
"Сегодня исполняется 32 года капитану "Спартака" Денису Глушакову. От всей души поздравляем Дениса с днем рождения, желаем ему крепкого здоровья, благополучия и ярких побед в составе красно-белых!", - говорится в сообщении красно-белых.
Сегодня исполняется 32 года капитану #Спартак’а Денису @DGlushakov8 Глушакову.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 26 января 2019 г.
От всей души поздравляем Дениса с днем рождения, желаем ему крепкого здоровья, благополучия и ярких побед в составе красно-белых! 🔴⚪🎂#ДенисГлушаков #Spartak pic.twitter.com/MkVcL9wwpj
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