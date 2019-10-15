«Спартак» поздравил Филимонова с днем рождения

Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов 15 октября 2019 года отпраздновал свое 46-летие. Московский клуб в Twitter поздравил вратаря с праздником.

? Поздравляем с днём рождения Александра Филимонова! Сегодня шестикратному чемпиону России и обладателю Кубка страны в составе «Спартака» исполнилось 46 лет



?? Желаем знаменитому голкиперу красно-белых крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях! pic.twitter.com/XLR8n1yUPO — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 15, 2019

Филимонов выступал за «Спартак» с 1996 по 2001 год. В составе московского клуба он шесть раз становился чемпионом России, один раз выиграл Кубок России, а также трижды становился победителем Кубка Содружества. Также выступал за «Факел», «Текстильщик», киевское «Динамо», «Уралан», «Москву», «Саламину», «Кубань», ташкентский «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Долгопрудный». За сборную России сыграл 16 матчей и пропустил 12 голов.