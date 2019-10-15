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«Спартак» поздравил Филимонова с днем рождения

14:45
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Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов 15 октября 2019 года отпраздновал свое 46-летие. Московский клуб в Twitter поздравил вратаря с праздником.

Филимонов выступал за «Спартак» с 1996 по 2001 год. В составе московского клуба он шесть раз становился чемпионом России, один раз выиграл Кубок России, а также трижды становился победителем Кубка Содружества. Также выступал за «Факел», «Текстильщик», киевское «Динамо», «Уралан», «Москву», «Саламину», «Кубань», ташкентский «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Долгопрудный». За сборную России сыграл 16 матчей и пропустил 12 голов.

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