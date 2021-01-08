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«Спартак» поздравил Евсеева с днем рождения

15:55
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«Спартак» в Twitter поздравил экс-футболиста Вадима Евсеева с днем рождения.

Сегодня, 8 января, бывшему защитнику «Спартака», «Локомотива» и сборной России исполнилось 45 лет.

«Мечта в жизни у меня была одна — играть в «Спартаке»

Вадиму Евсееву — 45! Поздравляем с юбилеем", — говорится в сообщении клуба.

Евсеев выступал в «Спартаке» с 1993 по 1999 год. Вместе с московским клубом он четырежды выигрывал чемпионат России.

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