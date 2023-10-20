«Спартак» поздравил Аленичева с днем рождения

«Спартак» поздравил Дмитрия Аленичева с днем рождения. Сегодня, 20 октября, специалисту исполнился 51 год.

«Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», двукратный обладатель Кубка России, лучший игрок чемпионата-1997. С днем рождения, Дмитрий Анатольевич!» — говорится в сообщении клуба.

Специалист, будучи футболистом, играл в «Спартаке» с 1994 по 1998 год и с 2004 по 2006 год. После 11 туров красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.