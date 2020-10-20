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«Спартак» поздравил Аленичева с днем рождения

17:20
Дмитрий Аленичев. Фото ФК «Спартак»
Дмитрий Аленичев. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» в официальном Twitter поздравил с днем рождения бывшего футболиста и главного тренера клуба Дмитрия Аленичева. Прославленному игроку исполнилось 48 лет.

Аленичев защищал цвета «Спартака» с 1994 по 1998-й и с 2004 по 2006 год, а с 2015 по 2016-й работал главным тренером. Со «Спартаком» Аленичев выиграл четыре чемпионата и два Кубка России. В составе «Порту» он стал первым россиянином, выигравшим Кубок УЕФА и Лигу чемпионов и забивавшим в финалах обоих турниров.

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