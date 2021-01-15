«Спартак» показал видео с первой тренировки на сборе в Дубае

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео с первой тренировки команды на зимнем сборе в Дубае (ОАЭ).

«Всем привет из солнечных (и уже жарких, несмотря на местные 11:00) Эмиратов! Начали первую тренировку в 2021 году», — говорится в тексте публикации в Twitter красно-белых.

Всем привет из солнечных (и уже жарких, несмотря на местные 11:00) Эмиратов! Начали первую тренировку в 2021 году ?? pic.twitter.com/o6YSbSGeOl — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 15, 2021

Команда Доменико Тедеско проведет в Дубае два зимних сбора: первый — с 14 по 24 января, второй — с 28 января по 8 февраля.

Напомним, в текущем сезоне «Спартак» занимает третье место РПЛ, набрав 35 очков.