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«Спартак» показал видео с первой тренировки на сборе в Дубае

11:10
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Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео с первой тренировки команды на зимнем сборе в Дубае (ОАЭ).

«Всем привет из солнечных (и уже жарких, несмотря на местные 11:00) Эмиратов! Начали первую тренировку в 2021 году», — говорится в тексте публикации в Twitter красно-белых.

Команда Доменико Тедеско проведет в Дубае два зимних сбора: первый — с 14 по 24 января, второй — с 28 января по 8 февраля.

Напомним, в текущем сезоне «Спартак» занимает третье место РПЛ, набрав 35 очков.

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