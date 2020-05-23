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«Спартак» показал прибытие игроков команды в Тарасовку

21:57
Александр Максименко. Фото ФК «Спартак»
Александр Максименко. Фото ФК «Спартак»

Игроки «Спартака» собрались на тренировочной базе в Тарасовке. Футболисты красно-белых будут в ближайшие недели жить и готовиться к возобновлению сезона на базе. Пресс-служба клуба показала прибытие команды на базу.

В четверг футболисты, тренерский штаб и члены персонала, задействованные в подготовке команды, прошли тестирование на коронавирус. Как ранее стало известно, инфекция выявлена у Зелимхана Бакаева, а в крови Романа Зобнина обнаружены антитела.

На данном этапе тренировки первой команды будут проходить под руководством тренера по физподготовке Владимира Чепзановича.

В клубе отметили, что тренировочная база «Спартака» в Тарасовке была приведена в соответствие с требованиями Роспотребнадзора и получила необходимое разрешение со стороны правительства Московской области для проведения тренировочных сборов согласно заявленным стандартам.

По решению РФС сезон в РПЛ возобновится 21 июня.

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