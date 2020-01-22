«Спартак» показал, как Айртон играл в снежки
14:59
«Спартак» в своем Twitter опубликовал видео с участием защитника команды Айртона.
— Москвичи! Никто не знает, вдруг это первый и последний снег в 2020 году — бросайте все дела и играйте в снежки как Айртон, — говорится в сообщении.
Москвичи! Никто не знает, вдруг это первый и последний снег в 2020 году — бросайте все дела и играйте в снежки как @AyrtonLucas ?? pic.twitter.com/p0dUN6m023— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 22, 2020
22-летний бразилец в текущем сезоне провел 23 матча за «Спартак» и сделал один результативный пас.
Дополнительная информация
https://twitter.com/fcsm_official/status/1219940228611420160
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