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«Спартак» подписывает игрока «Челси» Мозеса. Инсайд от Геркуса

23:11
Виктор Мозес. Фото Reuters
Виктор Мозес. Фото Reuters
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что «Спартак» близок к подписанию контракта с Виктором Мозесом. 29-летний хавбек принадлежит «Челси», а прошлый сезон провел на правах аренды в «Фенербахче» и «Интере».

«Спартак» сейчас делает интересный трансфер. Виктор Мозес. Оформляют контракт", — написал Геркус в Telegram-канале.

В сезоне-2019/20 Мозес провел 12 матчей и забил 1 гол в составе «Фенербахче», а также принял участие в 15 играх за «Интер».

По информации «СЭ», Мойзес действительно является одним из вариантов для «Спартака», который намерен приобрести футболиста на правый фланг. По некоторым данным, речь может идти об аренде до конца сезона-2020/21 с правом выкупа за 10 миллионов евро. При этом Transfermarkt оценивает 29-летнего нигерийца в 6 миллионов.

Дополнительная информация:

https://t.me/gerkus_fm/315

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