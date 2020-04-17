«Спартак» подарит донорам крови билеты на ближайший матч

«Спартак» рассказал о том, что подарит каждому донору билет на ближайший домашний матч клуба.

— Мы вместе дарим жизнь тем, кто сейчас оказался в критической ситуации, и каждый из нас вносит свою лепту в общее благое дело, — говорится в сообщении на официальном сайте «Спартака». — В благодарность за бесценную помощь каждый, кто сдал кровь в апреле в донорском центре любого из перечисленных медицинских учреждений, при предъявлении соответствующей справки получит по одному билету на ближайший домашний матч, который «Спартак» проведет со зрителями, и сможет поддержать любимую команду на трибунах стадиона «Открытие Арена».

Обращаем ваше внимание: одному человеку со справкой о сдаче крови предоставляется один билет.