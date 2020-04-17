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«Спартак» подарит донорам крови билеты на ближайший матч

11:25
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«Спартак» рассказал о том, что подарит каждому донору билет на ближайший домашний матч клуба.

— Мы вместе дарим жизнь тем, кто сейчас оказался в критической ситуации, и каждый из нас вносит свою лепту в общее благое дело, — говорится в сообщении на официальном сайте «Спартака». — В благодарность за бесценную помощь каждый, кто сдал кровь в апреле в донорском центре любого из перечисленных медицинских учреждений, при предъявлении соответствующей справки получит по одному билету на ближайший домашний матч, который «Спартак» проведет со зрителями, и сможет поддержать любимую команду на трибунах стадиона «Открытие Арена».

Обращаем ваше внимание: одному человеку со справкой о сдаче крови предоставляется один билет.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-04-17-spartak_podarit_donoram_krovi_bilety_na_blizhayshiy_match/

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