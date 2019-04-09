"Спартак" подал два иска к туристической компании

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска АО "Футбольный клуб "Спартак-Москва" о взыскании в общей сложности более 8,7 миллиона рублей с ООО "Сити Сайтсиинг Москоу", оператора городских обзорных экскурсий на двухэтажных автобусах, сообщает "РИА Новости".

Иски поступили в арбитраж 8 апреля, к производству они пока не приняты. В одном из исков "Спартак" требует от ответчика более 8,1 миллиона рублей, в другом – около 578 тысяч рублей. Суть претензий футбольного клуба к туркомпании в материалах суда пока не раскрывается.

Транспортно-туристический сервис городских экскурсий на двухэтажных автобусах City Sightseeing, родоначальника и крупнейшего мирового оператора сити-туров, открылся в Москве в августе 2012 года при поддержке Комитета по туризму и гостиничному хозяйству и Департамента транспорта Москвы.