«Спартак» почтил память болельщика команды, Бахыта, погибшего год назад

«Спартак» почтил память фаната команды, Алексея «Бахыта» Васюка, который погиб ровно год назад, 14 августа 2019 года.

— Год назад сорванец ушёл в вечность. Говоря о легендах клуба, мы чаще всего вспоминаем игроков и тренеров. Лёша «Бахыт» стал легендой благодаря любви к «Спартаку», — говорится в заявлении красно-белых. — Больше 500 выездов и тонны историй, которые мы ещё долго будем помнить. Спи спокойно... Нам тебя не хватает.

В понедельник, 13 августа 2019 года, возвращаясь домой после игры в Грозном, Алексей Васюк попал в аварию около Ростова-на-Дону и получил серьезные травмы. Он скончался утром на следующий день.