«Спартак» отпустил Гунько в «Химки», он уже уволился из академии

По информации «СЭ», «Спартак» не стал препятствовать переходу Дмитрия Гунько из своей академии на должность главного тренера «Химок». Специалист уже уволился из академии. О его назначении в подмосковный клуб официально объявят до понедельника. (Севастиан Терлецкий)

Сегодня было официально объявлено об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера подмосковного клуба. Под его руководством «Химки» вышли в премьер-лигу и добрались до финала Олимп-Кубка России, где уступили «Зениту».