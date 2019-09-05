«Спартак» отмечает пятилетие «Открытие Арены»

Сегодня исполняется пять лет со дня первого матча на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена», сообщает официальный сайт клуба. 5 сентября 2014 года здесь состоялся товарищеский матч «Спартак» — «Црвена Звезда» (1:1).

— 5 сентября 2014 года свершилось то, о чем болельщики «Спартака» мечтали десятилетиями, — говорится в сообщении на сайте красно-белых. — Наш клуб обрел современный, вместительный и в то же время уютный дом. За пять лет арена успела накопить огромный опыт: с честью прошла проверку самыми строгими экзаменаторами — Кубком конфедераций и чемпионатом мира, приняла почти сотню матчей красно-белых (на сегодня их 96), стала местом проведения концертов Muse, Red Hot Chili Peppers, Rammstein, Depeche Mode, Guns N' Roses, Эда Ширана.

? С днем рождения, любимый стадион!



? 5 сентября 2014 года свершилось то, о чем болельщики «Спартака» мечтали десятилетиями. Наш клуб обрел современный, вместительный и в то же время уютный дом!https://t.co/F5qdqWm2Nk@otkritiearena #ОткрытиеАрена #Спартак pic.twitter.com/eYxAGP6sEO — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 5, 2019

Конечно, особой страницей в биографии «Открытие Арены» стала радость от долгожданного чемпионства «Спартака». То, как тысячи красно-белых отмечали победу на футбольном поле сразу после финального свистка, навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах. С богатейшей спартаковской историей можно поближе познакомиться в клубном музее, который сочетает в себе новейшие технологии и дух старины, создаваемый богатой коллекцией экспонатов. Музей также расположен в стенах «Открытие Арены».

От всей души поздравляем тебя, любимый стадион! Пусть твои трибуны всегда будут до отказа заполнены счастливыми зрителями, а музей как можно чаще пополняют новые спартаковские трофеи!

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр