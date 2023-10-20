«Спартак» отказался от подписания экс-полузащитника «Эвертона» Дэвиса

«Спартак» в летнее трансферное окно не стал подписывать экс-полузащитника «Эвертона» Томаса Дэвиса на правах свободного агента, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, футболиста предложили клубу под закрытие трансферного окна, но «Спартак» отказался, так как не нуждался в опорном хавбеке. Сам Дэвис был готов рассмотреть переезд в Россию при соответствующих финансовых условиях.

25-летний футболист — воспитанник академии «Эвертона». На его счету семь голов и восемь результативных передач в 179 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 9 миллионов евро.