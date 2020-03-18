Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Спартак» на 175 тысяч рублей по итогам матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Оренбурга» (2:1). Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

— За пиротехнику «Спартак» оштрафован на 20 тыс. рублей, а за скандирование нецензурных выражений — на 100 тыс. рублей, также за появление посторонних лиц на поле клуб заплатит 20 тысяч рублей, — цитирует ТАСС Григорьянца. — Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн появился в технической зоне, за это клубу полагается штраф размером 10 тысяч рублей. После забитых голов болельщики «Спартака» массово покидали трибуну, в данном случае службы безопасности сработали не самым лучшим образом — «Оренбург» оштрафован на 100 тыс. рублей. За неправомерные действия зрителей «Спартак» получает штраф в 25 тысяч рублей.

Также главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заплатит личный штраф в 50 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны и за появление на поле.

— Также в матче прошлого тура против «Краснодара» на фанатской трибуне «Спартака» появился несогласованный баннер, клуб заплатит 25 тысяч рублей. За скандирование нецензурных выражений на той же игры красно-белые оштрафованы на 100 тыс. рублей, — добавил Григорьянц.