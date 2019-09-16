«Спартак» опубликовал видео встречи команды с болельщиками
13:38
«Спартак» в своем официальном Twitter опубликовал видео встречи команды с болельщиками.
Красно-белые представили новичков, провели открытую тренировку и пообщались со своими фанатами.
? Открытая тренировка красно-белых для владельцев сезонных абонементов— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 16, 2019
? Зрители на трибунах пообщались с командой, получили подарки, автографы и селфи. Очень много автографов и селфи! ?
Включайте наше видео о встрече болельщиков с командой ??https://t.co/XTnUEgmMSx
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