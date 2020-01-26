«Спартак» обыграл «Зенит» в финале первого турнира болельщиков РПЛ

На полях спорткомплекса «Дагомыс» в городе Сочи завершился первый турнир по футболу среди болельщиков команд РПЛ, организованный премьер-лигой при финансовой поддержке РФС. Участие в соревнованиях приняли 16 команд, которые в течение двух игровых дней выявляли сильнейшего.

Первое место заняли болельщики «Спартака», информирует пресс-служба красно-белых.

В групповом турнире они обыграли болельщиков «Рубина» (12:0), «Тамбова» (4:0) и «Динамо» (2:1). В 1/4 финала «Спартак» разгромил болельщиков «Сочи» (11:0), в полуфинале выиграл дерби с ЦСКА (1:0), а в решающем матче обыграл в серии пенальти «Зенит» (основное время завершилось со счетом 2:2).