«Спартак» объявил об уходе Шишкина, Дьякова и еще семи игроков молодежного состава

«Спартак» в Twitter сообщил, какие игроки покинули вторую и молодежные команды клуба.

— Совсем скоро «Спартак-2» и молодежный состав начнут подготовку к новому сезону, — отмечено в сообщении. — А пока мы хотим поблагодарить за игру и работу на тренировках игроков, которые покидают клуб.

Это воспитанник академии Петр Володкин и капитан дубля в завершенном сезоне Максим Калачевский, игроки молодежного состава Артем Горбулин, Никита Мирошниченко и Альберт Хабиров, а также опытные футболисты «Спартака-2» — Николай Тюнин, Виталий Дьяков и Роман Шишкин. Не будет продлено соглашение и с португальским форвардом Идрисой Самбу. Мы еще раз всех благодарим и желаем успехов.

Дьяков и Шишкин провели по два матча за «Спартак-2».