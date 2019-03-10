"Спартак" обратился к болельщикам перед игрой с "Динамо"

Пресс-служба "Спартака" на официальном сайте клуба опубликовала заявление, в котором призвала болельщиков красно-белых соблюдать правила поведения во время матча и не использовать пиротехнические изделия в ходе встречи 18-го тура чемпионата России против "Динамо".

– Убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры.

Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет, – написано в заявлении "Спартака" на сайте.

Встреча пройдет сегодня, 10 марта, на стадионе "Арена Химки", начало – в 19.00 (мск).

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. "Динамо" с 20 баллами располагается на 10-й строчке.

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