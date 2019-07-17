"Спартак" обошел "Зенит" и ЦСКА по популярности в России

Российский поисковик "Яндекс" опубликовал любопытную карту, которая показывает, у какого клуба больше всего болельщиков в том или ином регионе. В большинстве регионов победил "Спартак" – пользователи чаще всего искали матчи с его участием. На карте каждый регион окрашен в цвет команды, у которой там больше всего болельщиков – то есть пользователей, которые искали ее матчи чаще, чем матчи остальных команд.

На втором месте после "Спартака" – "Зенит", выигравший чемпионат России в прошлом сезоне. ЦСКА стал третьим по общему числу болельщиков, но самым популярным оказался только в Северной Осетии. Почти все остальные клубы победили только у себя дома.

Отметим, что на карте не оказалось московских "Локомотива" и "Динамо", которые выступают в РПЛ.