«Спартак» не смог пробиться в еврокубки впервые с сезона-2015/16

«Зенит» победил «Спартак» в полуфинале Олимп-Кубка России — 2:1. Московская команда потеряла все шансы на участие в еврокубках по итогам нынешнего сезона. Она не сможет подняться выше седьмого места в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

«Спартак» остался без еврокубков впервые с сезона-2015/16. В текущем сезоне красно-белые вылетели из Лиги Европы на стадии квалификационного раунда. Они уступили «Браге» по сумме двух матчей.

Зенит — Спартак