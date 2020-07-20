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«Спартак» не смог пробиться в еврокубки впервые с сезона-2015/16

01:12
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«Зенит» победил «Спартак» в полуфинале Олимп-Кубка России — 2:1. Московская команда потеряла все шансы на участие в еврокубках по итогам нынешнего сезона. Она не сможет подняться выше седьмого места в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

«Спартак» остался без еврокубков впервые с сезона-2015/16. В текущем сезоне красно-белые вылетели из Лиги Европы на стадии квалификационного раунда. Они уступили «Браге» по сумме двух матчей.

Зенит — Спартак

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