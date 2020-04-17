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«Спартак» не будет выкупать Шюррле у «Боруссии»

20:16
Андре Шюррле. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андре Шюррле. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» решил не использовать опцию выкупа контракта арендованного у дортмундской «Боруссии» нападающего Андре Шюррле. Об этом сообщил генеральный директор клуба Томас Цорн в комментарии Bild.

— Да, это правда. Мы договорились с Андре, что не будем выкупать его у «Боруссии», — сказал Цорн. — Но Андре — выдающийся футболист, который обогатил нашу молодую команду своим опытом.

29-летний Андре Шюррле в текущем сезоне провел 18 матчей за «Спартак» и забил два мяча при четырех голевых передачах.

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