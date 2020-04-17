«Спартак» не будет выкупать Шюррле у «Боруссии»

«Спартак» решил не использовать опцию выкупа контракта арендованного у дортмундской «Боруссии» нападающего Андре Шюррле. Об этом сообщил генеральный директор клуба Томас Цорн в комментарии Bild.

— Да, это правда. Мы договорились с Андре, что не будем выкупать его у «Боруссии», — сказал Цорн. — Но Андре — выдающийся футболист, который обогатил нашу молодую команду своим опытом.

29-летний Андре Шюррле в текущем сезоне провел 18 матчей за «Спартак» и забил два мяча при четырех голевых передачах.