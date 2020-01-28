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«Спартак» может приобрести нападающего из чемпионата Туниса

23:13
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«Спартак» интересуется нападающим тунисского «Клуб Африкен» Бассиру Компаоре, информирует ettachkila.com со ссылкой на радио Mosaique FM.

Как отмечается, 21-летним форвардом из Буркина-Фасо интересуются и другие европейские клубы, а его стоимость составляет порядка двух миллионов евро.

В этом сезоне Компаоре провел 13 матчей в чемпионате Туниса, в которых забил 6 мячей и сделал 3 голевые передачи.

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